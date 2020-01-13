Ворожити можна протягом усіх святок, тобто від Різдва до Хрещення (19 січня), як наодинці, так і в компанії друзів. Найкращий час – після опівночі.

Перед цим важливо зосередитися, розпустити волосся, розв’язати всі вузли на одязі, зняти прикраси та чітко сформулювати питання-бажання.

А ще не можна сумніватися у правдивості ворожіння, тільки тоді все неодмінно здійсниться.

Ми зібрали сім ворожінь на старий Новий рік, які допоможуть не лише заглянути у майбутнє, а й розважитися. Тут і перевірені часом способи, й нові сучасні ворожіння.

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Ворожіння на старий Новий рік на судженого

До цього ворожіння доведеться підготуватися заздалегідь – купити панчохи або шкарпетки.

Лягаючи спати, на одну ногу треба одягнути нову панчоху. При цьому дівчина має примовляти: Суджений, ряджений, прийди мене роззувати. Чоловік, який уві сні зніме панчоху, стане судженим.

Ворожіння на старий Новий рік на картах

Перед сном покладіть під подушку гральні карти із зображенням чотирьох королів. Уранці дістаньте одну з них.

Якщо це буде король пік – чоловік буде старим і ревнивим, король треф – вдівцем, червовий – молодим і багатим, бубновий – бажаним.

Сучасні ворожіння на старий Новий рік

Простий і дієвий спосіб. Для цього ворожіння потрібен лише телефон і заповітне бажання, звісно.

Треба подумки зосередитися на ньому і, дивлячись на телефон, вголос загадати його.

Якщо перший дзвінок буде від чоловіка – збудеться, від жінки – на жаль, ні.

Ворожіння на старий Новий рік на кохання

Треба нарізати папір на клаптики, на одному з них написати ім’я коханого чоловіка, за якого хочете вийти заміж.

Скрутити усі папірці та перемішати у ємності з крупою. Закривши очі, взяти жменю зерна. Якщо папірець з ім’ям витягнете з першого разу – скоро отримаєте пропозицію, з другого – труднощі на шляху до мети, з третього – вас обманюють.

Якщо усі три спроби виявилися невдалими – цей чоловік вас не кохає.

Ворожіння на старий Новий рік перед сном

Перед сном, розчісуючи волосся, дівчина має примовляти: Суджений-ряджений, прийди і розчеши мені волосся. Цей гребінець потрібно покласти під подушку.

Чоловік, який присниться, і стане судженим.

Ворожіння на старий Новий рік на воску

Для ворожіння потрібно дві воскові свічки. Одну з них запалити, а шматочки іншої покласти в ложку. Нагріваючи її над палаючою свічкою, розтопити віск.

Після цього розплавлений віск швидко вилити у склянку з холодною водою.

За фігурками, які утворили, при світлі свічки можна трактувати своє майбутнє.

Ворожіння на старий Новий рік записки під подушку

У ніч проти 14 січня дівчата мають взяти 13 папірців, на кожному написати чоловічі імена, згорнути і покласти під подушку.

Вранці потрібно, не дивлячись, дістати один із папірців. Так можна дізнатися їм майбутнього чоловіка.

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