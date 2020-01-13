Загадувати бажання на старий Новий рік 2020 – хороша традиція в останнє зимове свято. 14 січня 2020 року завершується різдвяний цикл.

Як загадати бажання на старий Новий рік 2020

Щоб бажання здійснилося необхідно загадувати щось реалістичне і здійсненне.

Бажання має бути точним, тому варто записати його на папері. Написане повинно звучати так ніби воно вже виповнилося і не містити частинок “не”.

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Якщо ви хочете конкретний предмет, тоді його варто описати його з усіма докладними характеристиками.

Також варто знайти відповідне зображення і покласти його на видне місце.

Ближче до півночі покладіть його на листок, на якому написано бажання. Рівно о 00.00 подумки сформулюйте його, а потім вимовіть:

– Старий рік все погане забирає, проблеми позаду залишає, а все загадане нехай здійсниться.

Після цього лист ховають і періодично дістають протягом року, щоб подумки зосередитися.

Раніше Факти ICTV писали про цікаві прикмети на Старий Новий рік. Більшість з них пов’язані з грошима і погодою.