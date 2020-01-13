13 січня іменини святкують Петро, Меланія, Мартина, Мартиніана та Феофіл.
На цей день також припадає так званий день Маланки або Щедрий вечір. Це свято відзначають у переддень Старого Нового року.
У день Маланки в Україні люди накривали столи та ходили один до одного у гості, а також вітали один одного з прийдешнім Старим Новим роком. Також 13 січня молодь збирається компаніями і щедрує.
Щедрий вечір вважається чудовим часом для того, щоб ворожити.
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Народні прикмети на 13 січня:
- якщо погода 13 січня сонячна і тепла, то влітку дощитиме;
- якщо на Маланку падає сніг, то буде хороший врожай;
- як ніч в цей день тиха і ясна, варто очікувати щасливого року;
- іній на деревах – до хорошого врожаю зернових цього року.
Що не можна робити 13 січня:
- не можна лаятися і сваритися;
- не можна виносити сміття з дому, адже разом з ним можна винести щастя;
- не можна нічого позичати, адже через це весь рік будете у боргах;
- не можна думати про погані речі;
- не можна рахувати дрібні монети.
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