13 січня іменини святкують Петро, Меланія, Мартина, Мартиніана та Феофіл.

На цей день також припадає так званий день Маланки або Щедрий вечір. Це свято відзначають у переддень Старого Нового року.

У день Маланки в Україні люди накривали столи та ходили один до одного у гості, а також вітали один одного з прийдешнім Старим Новим роком. Також 13 січня молодь збирається компаніями і щедрує.

Щедрий вечір вважається чудовим часом для того, щоб ворожити.

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Народні прикмети на 13 січня:

якщо погода 13 січня сонячна і тепла, то влітку дощитиме;

якщо на Маланку падає сніг, то буде хороший врожай;

як ніч в цей день тиха і ясна, варто очікувати щасливого року;

іній на деревах – до хорошого врожаю зернових цього року.

Що не можна робити 13 січня:

не можна лаятися і сваритися;

не можна виносити сміття з дому, адже разом з ним можна винести щастя;

не можна нічого позичати, адже через це весь рік будете у боргах;

не можна думати про погані речі;

не можна рахувати дрібні монети.

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