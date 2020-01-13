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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 13 січня

13 січня іменини святкують Петро, Меланія, Мартина, Мартиніана та Феофіл.

На цей день також припадає так званий день Маланки або Щедрий вечір. Це свято відзначають у переддень Старого Нового року.

У день Маланки в Україні люди накривали столи та ходили один до одного у гості, а також вітали один одного з прийдешнім Старим Новим роком. Також 13 січня молодь збирається компаніями і щедрує.

Щедрий вечір вважається чудовим часом для того, щоб ворожити.

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Народні прикмети на 13 січня:

  • якщо погода 13 січня сонячна і тепла, то влітку дощитиме;
  • якщо на Маланку падає сніг, то буде хороший врожай;
  • як ніч в цей день тиха і ясна, варто очікувати щасливого року;
  • іній на деревах – до хорошого врожаю зернових цього року.

Що не можна робити 13 січня:

  • не можна лаятися і сваритися;
  • не можна виносити сміття з дому, адже разом з ним можна винести щастя;
  • не можна нічого позичати, адже через це весь рік будете у боргах;
  • не можна думати про погані речі;
  • не можна рахувати дрібні монети.

Факти ICTV також публікували календар свят на січень 2020 року в Україні.

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