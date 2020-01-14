Ділова соціальна мережа LinkedIn опублікувала дослідження щодо найбільш затребуваних умінь у 2020 році.

За результатами аналізу у соцмережі дійшли висновку, що найбільш затребуваними цього року стануть розробники на блокчейн. Вони також претендуватимуть на найвищі зарплати.

– Прийшовши зі світу криптовалют, блокчейн став рішенням для багатьох завдань бізнесу. Його використовують такі компанії, як IBM, Oracle, JP Morgan Chase, Microsoft, Amazon та American Express і багато інших, – сказав головний редактор Talent Blog компанії LinkedIn Брюс Андерсон.

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Очікується, що попит на таких фахівців перевищить пропозицію. Найбільш затребуваними вони будуть в США, Великій Британії, Австралії, Німеччини та Франції.

Також у 2020 році шукатимуть людей, які працюють над:

хмарними обчисленнями;

аналітичними міркуваннями;

штучним інтелектом;

дизайном інтерфейсу користувача;

аналізом бізнесу;

партнерським маркетингом;

продажами;

науковими обчисленнями;

створенням відеопродукції.

До слова, на сайті Верховної Ради опублікували проект закону про новий Трудовий кодекс, який хочуть ввести в Україні.

Джерело: LinkedIn