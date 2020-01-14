Ділова соціальна мережа LinkedIn опублікувала дослідження щодо найбільш затребуваних умінь у 2020 році.
За результатами аналізу у соцмережі дійшли висновку, що найбільш затребуваними цього року стануть розробники на блокчейн. Вони також претендуватимуть на найвищі зарплати.
– Прийшовши зі світу криптовалют, блокчейн став рішенням для багатьох завдань бізнесу. Його використовують такі компанії, як IBM, Oracle, JP Morgan Chase, Microsoft, Amazon та American Express і багато інших, – сказав головний редактор Talent Blog компанії LinkedIn Брюс Андерсон.
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Очікується, що попит на таких фахівців перевищить пропозицію. Найбільш затребуваними вони будуть в США, Великій Британії, Австралії, Німеччини та Франції.
Також у 2020 році шукатимуть людей, які працюють над:
- хмарними обчисленнями;
- аналітичними міркуваннями;
- штучним інтелектом;
- дизайном інтерфейсу користувача;
- аналізом бізнесу;
- партнерським маркетингом;
- продажами;
- науковими обчисленнями;
- створенням відеопродукції.
До слова, на сайті Верховної Ради опублікували проект закону про новий Трудовий кодекс, який хочуть ввести в Україні.
Джерело: LinkedIn