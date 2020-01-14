Сьогодні, 14 січня, відзначається Василів день – день народного календаря у слов’ян. Назва дня походить від імені святого Василя Великого – архієпископа Кесарії Кападокійської, вселенського вчителя церкви (IV століття нашої ери).
Перший день нового року, початок Страшних вечорів. У східних слов’ян у цей день було прийнято ходити посівати у домівки.
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У цей день іменини святкують Василі. Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання для чоловіків, які носять ім’я Василь.
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Василю, сьогодні з неба відкрив двері твій ангел, адже у тебе іменини. Привітати я хочу тебе із ним, будь завжди щасливим!
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Ти найщасливіший і найкрасивіший, рідний і добрий Василю. Ти ніжність і турбота, ти сонячний промінь. Вітаю з іменинами!
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Бажаю я тобі, Василю,
Щоб життя твоє було красивим,
Фінанси вдома не кінчалися,
І усі рідні посміхалися.
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Василю, чарівник придумав колись
Імениннику радість дарувати.
Нехай обличчя твоє щастям сяє,
Розквітають в усмішці очі!
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Василю, тобі я побажаю прямо:
Завжди щоб любили дами,
Щоб життя не затьмарювали хмари
З іменинами!
До слова, зверніть увагу також на оригінальні листівки з Днем Василя.