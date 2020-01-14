E3 2020: Sony знову не приїде на найбільшу виставку відеоігор

Виставка відеоігор E3 2020 знову пройде без участі компанії Sony, яка є творцем ігрової платформи PlayStation.

Таким чином Sony другий рік поспіль пропустить найбільшу щорічну виставку відеоігор.

– Після тривалого обговорення Sony Interactive Entertainment вирішила не брати участі в E3 2020… Ми вважаємо, що бачення цієї виставки не підходить для тих речей, на яких ми збираємося сконцентруватися у 2020 році, – повідомили в компанії.

Читайте: Sony презентувала логотип PlayStation 5 та розповіла про нововведення

Проте Sony збирається просувати бренд PlayStation на сотнях інших подій, які проходитимуть цього року.

У компанії додали, що до виходу на PlayStation 4 готується багато чудових відеоігор, а наприкінці 2020 року буде випущена ігрова платформа нового покоління PlayStation 5.

Sony розповідала про нові ігрові платформах на E3 починаючи з 1995 року, а її прес-конференція щодо PlayStation 4 на E3 2013 стала неймовірним успіхом.

Тому рішення компанії пропустити E3 2020 і зосередитися на інших подіях, коли вихід PlayStation 5 планується наприкінці цього року, є досить дивним.

До слова, президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан сказав, що гравцям ще не розповіли про ключові особливості PlayStation 5.

Джерело: Gamesindustry.biz