Незабаром в Україні закінчуються новорічні свята, а, отже, завданням номер один для всіх стане утилізація ялинки. Дехто вже прибрав з будинку новорічну красуню, а хтось ще й досі милується нею.

Щоб не перетворити ваш двір та місто на цвинтар ялинок, їх потрібно здавати у спеціальні пункти прийому. У Києві працюють 15 пунктів за адресами:

просп. Голосіївський, 87-г – Голосіївський район;

вул. Тростянецька, 58-А – Дарницький район;

вул. Електротехнічна, 26 – Деснянський район;

вул. Визволителів, 6 – Дніпровський район;

просп. С. Бандери, 26-А – Оболонський район;

вул. Залізничне шосе, 61 – Печерський район;

вул. Дмитрівська, 16 – Подільський район;

Вул. Бетховена, 8 – Святошинський район;

вул. Новопольова, 95-А – Солом’янський район;

спуск Герцена, 6 – Шевченківський район;

Бориспільське шосе, 23 км – Дарницький район;

просп. Броварський, 2а – Дніпровський район;

вул. Радистів, 1-в – Деснянський район;

Нікольське лісництво – Дарницький район;

Броварське лісництво, кв №72 – Дарницький район.

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Коли саме викидати ялинку вирішувати вам, але і тут не все так просто. За різними повір’ями, це краще робити 18 січня, напередодні Водохреща. Тоді ж потрібно прибрати різдвяні прикраси.

Також вважалося, що до 18 січня необхідно зробити генеральне прибирання будинку або квартири і викинути сміття та непотрібні речі.

А от за фен-шуєм з новорічною ялинкою потрібно зустрічати Китайський Новий рік, який цьогоріч припадає на суботу 25 січня.

Якщо вірити прикметам, то одну гілочку ялинки краще зберегти. Вона буде оберегом на весь рік.

Крім того, оберегом може бути і остання іграшка, яку ви зняли з ялинки. Вважається, що вона має найпотужніший позитивний заряд. Іграшку можна повісити над вхідними дверима, тоді вона відганятиме весь негатив від вашого будинку.

Оскільки попереду ще святкування Китайського Нового року, то Факти ICTV підготували матеріал про традиції цього свята.