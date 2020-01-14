Microsoft офіційно припинила підтримку Windows 7

З 14 січня компанія Microsoft припиняє надавати технічну підтримку з будь-яких питань для операційної системи Windows 7.

Комп’ютер через це не перестане працювати, але Microsoft більше не надаватиме оновлення програмного забезпечення, а також оновлення і виправлення системи безпеки.

Тому може збільшитися ризик зараження вірусами й зловмисними програмами.

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Microsoft запропонувала користувачам оновити операційну систему до Windows 10, щоб убезпечити себе.

У компанії також заявили, що краще інсталювати Windows 10 на новому комп’ютері, оскільки з моменту виходу Windows 7 у 2009 році комп’ютери помітно покращилися, а деякі компоненти і драйвери старих ПК можуть працювати некоректно на Windows 10.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Microsoft дозволила виймати флешку без безпечного вилучення.

Джерело: Microsoft