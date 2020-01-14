PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Microsoft офіційно припинила підтримку Windows 7

З 14 січня компанія Microsoft припиняє надавати технічну підтримку з будь-яких питань для операційної системи Windows 7.

Комп’ютер через це не перестане працювати, але Microsoft більше не надаватиме оновлення програмного забезпечення, а також оновлення і виправлення системи безпеки.

Тому може збільшитися ризик зараження вірусами й зловмисними програмами.

Читайте: Surface Duo: Microsoft представила Android-смартфон з двома екранами

Microsoft запропонувала користувачам оновити операційну систему до Windows 10, щоб убезпечити себе.

У компанії також заявили, що краще інсталювати Windows 10 на новому комп’ютері, оскільки з моменту виходу Windows 7 у 2009 році комп’ютери помітно покращилися, а деякі компоненти і драйвери старих ПК можуть працювати некоректно на Windows 10.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Microsoft дозволила виймати флешку без безпечного вилучення.

Джерело: Microsoft

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка