На вулицях села в Британії 6 років знаходять пачки грошей. Стало відомо, хто їх залишає

У селі Блекхолл-Кольєрі у Великій Британії жителі з 2014 року знаходили пачки грошей, але не знали хто їх залишає.

Часто гроші лежали там, де їх могли знайти нужденні і пенсіонери. Всього за шість років були знайдені 13 пачок, в кожній з яких було по 2 тис. фунтів 20-фунтовими купюрами, тобто 26 тис. фунтів. Усі гроші мешканці віднесли до поліції.

Через п’ять років поліції вдалося з’ясувати, що таким чином жителів села хотіли віддячити.

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Анонімні благодійники самі зв’язалися з поліцією. Деякий час назад у них з’явилися гроші і вони захотіли ними поділитися. Одна з благодійниць розповіла, що відчувала емоційний зв’язок з селом після того, як їй допоміг місцевий житель, і вона захотіла віддячити всім за доброту.

Імена благодійників не розкриваються, тому що вони не хочуть публічності. Відомо тільки, що вони не живуть в цьому селі.

За їх словами, вони залишали гроші і чекали, щоб переконатися, що їх подарунок підібрали.

Гроші повернули людям, які їх знайшли.

Раніше в місті Колорадо-Спрінгс в США чоловік з білою бородою пограбував банк, а коли вийшов з будівлі почав розкидати гроші, викрикуючи Щасливого Різдва! 65-річний Девід Олівер попрямував в кафе і чекав поки його заарештують.