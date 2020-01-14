Обрізання Господнє є християнським святом, яке відзначають католики і православні. Щорічно його святкують 14 січня.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про історію та заборони свята Обрізання Господнє.

Історія свята

На восьмий день після народження син Марії прийняв обрізання в Єрусалимському храмі. Під час здійснення обряду дитині дали ім’я Ісус.

У IV столітті обрізання було обов’язковим ритуалом для стародавніх іудеїв. Якби Ісус не пройшов обряд, то ніхто не визнав би в ньому Месію. Згідно з тлумаченням церкви, Господь прийняв обрізання, тим самим показавши приклад того, як потрібно дотримуватися Божественних встановлень.

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Обряд також не дав людям засумніватися в тому, що Ісус був справжньою людиною, а не безтілесним духом.

Одного разу Бог з’явився праведному Аврааму і пообіцяв, що він започаткує великий народ. Коли Аврааму було 99 років, Бог знову з’явився йому, щоб закріпити з ним заповіт.

Авраам і всі його домочадці прийняли обрізання. Через рік дружина Авраама, Сарра, народила сина Ісаака.

З тих пір всі юдеї обрізали новонароджених хлопчиків на восьмий день.

Що не можна робити в свято

Забороняти співати тим, хто прийшов з щедрівками, щоб не накликати гнів Господній.

Віддавати борги або давати в борг, інакше весь рік просидите в боргах.

Шити і прибирати.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2020 рік. Він допоможе визначитися, коли починається і закінчується певний пост, вкаже дати одноденних постів і поминальних днів.