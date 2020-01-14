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Факти / Lifestyle

Оригінальні привітання на Старий Новий рік 2020

Старий Новий рік в Україні відзначають 14 січня.

А от 13 січня відзначають Щедрий вечір – цього дня прийнято щедрувати.

Традиції святкувати Старий Новий рік трохи більше 100 років. Тому не забудьте і ви привітати своїх близьких з цим святом.

Ми зібрали для вас оригінальні привітання зі Старим Новим роком 2020.

*****

Чи вiн старий, чи може він новiший –
Хай голову над цим ламає дехто iнший.
Тебе ж я просто хочу привiтати,

Здоров’я, радостi, кохання побажати!
Можливо, позабув щось ненароком,
Коротше – зі Старим Новим роком!

*****

Старий Новий рік у хаті,
Зустрічай його хутчіш.
Став на стіл горілки пляшку,
Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято
Щастя і добро в сім’ю,
Хай ввійде кохання щире
В душу радісну твою.

Гроші водяться в кишені
І у схованці нехай,
З позитивом у майбутнє –
Двері тільки відчиняй.

*****

Тільки в нашого народу,
Є таке чудове свято,
Щоби через дві неділі,
Новий рік знов зустрічати.

Будьте ж вдвічі щасливіші,
Ще багатші й здоровіші,
Радості на цілий вік,
Зичить Старий Новий рік!

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*****

На Старий Новий рік
Щоб поганий настрій втік.
Щоб все бажане збулось,
А загублене – знайшлось.

*****

Старий Новий рік прийшов
Свято лине до нас знов.
Ще салати не скінчились,
Ми ще добре не напились.

Друзі! Всі мерщій до хати!
Будем знову відмічати!
Їсти є ще досхочу,
Я від щастя закричу:

З святом я всіх вас вітаю,
Щастя й радості бажаю!

*****

Старий Новий рік – це час, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для чогось нового! Нехай 2020 рік буде легким, яскравим і приємним, сповненим новими подіями і враженнями! Зі святом!

Факти ICTV також підготували щедрівки на Старий Новий рік, які принесуть щастя та благополуччя кожній родині.

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