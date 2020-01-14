Свято Василя відзначають 14 січня. У цей день шанують святого Василя, який прославився своєю благочинністю. Крім того, вважається, що він покровитель землеробства та свиней.

Свято починається з ранкової церковної відправи. Після чого винятково чоловіки йдуть засівати. У цей день першим до оселі має увійти чоловік. Згідно з прикметою, він у дім принесе щастя.

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Крім того, зерно, яким засівають на Василя, не викидають, ним годують домашню птицю.

Не забудьте привітати у це світле свято своїх близьких та знайомих. До цього Факти ICTV створили оригінальні листівки зпривітаннями.

Привітання з Василем

Привітання в картинках з Василем

Листівки з Василем

Свято Василя – привітання в листівках

Привітання в листівках з Василем

Раніше Факти ICTV публікували привітання зі старим Новим роком 2020, який відзначається в ніч з 13 на 14 січня.