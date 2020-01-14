Привітання зі старим Новим Роком 2020 у віршах та СМС

Якщо Старий Новий рік ви святкуватимете у гостях, то варто підготувати для привітання господаря оселі вірш або щедрівку.

Також не варто забувати про близьких вам людей, які не змогли бути поруч в цей день. Їх можна привітати зі Старим Новим роком оригінальним СМС, яке розповість про вашу увагу і порадує їх в це свято.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання у віршах зі Старим Новим роком.

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З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують.

Вдома люблять, обіймають,

За дрібниці хай не лають.

Буде хай чудовий настрій.

З Новим роком, з новим щастям!

***

Чи вiн старий, чи може він новiший –

Хай голову над цим ламає дехто iнший.

Тебе ж я просто хочу привiтати,

Здоров’я, радостi, кохання побажати!

Можливо, позабув щось ненароком,

Коротше – зі Старим Новим роком!

***

З Новим роком, добрі люди!

Сподіваюсь, з Вами буде

Запашна, смачна хлібина,

Щастям сповнена година,

Сіль жадана на столі,

Лад і спокій на землі!

***

Сію, вію, посіваю, зі Старим Новим роком поздоровляю!

На щастя, на здоров’я та на Старий Новий рік,

Щоб уродило краще, ніж торік, –

Жито, пшениця і всяка пашниця,

Коноплі під стелю на велику куделю.

***

Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці,

В Старому Новому році!

***

Хай Новий рік у вишиванці

Розбудить Вас щасливо вранці,

І принесе у Вашу хату –

Усмішок й радощів багато.

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє миром і любов’ю

І подарує Вам здоров’я!

***

Будьте ж вдвічі щасливіші,

Ще багатші й здоровіші,

Радості на цілий вік,

Зичить Старий Новий рік!

***

Вітер віє, сніг кружляє,

Новорічна ніч минає,

І чекає нас за рогом

Довжиною в рік дорога.

Разом нам цей шлях долати,

Разом жити, працювати…

Хай же збудуться все мрії,

Побажання та надії!

Факти ICTV також зібрали для вас щедрівки на старий Новий рік 2020, щоб ви могли привітати зі святом своїх рідних і друзів.