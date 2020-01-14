14 січня – потрійне свято: старий Новий рік, День Василя Великого та Обрізання Господнє.

Церква вшановує Святого Василя, який прославився своєю благочинністю. Він вважається покровителем землеробства та свиней. Через те, що день його пам’яті за старим літочисленням припадав на 1 січня, прикмети, звичаї та обряди, з ним пов’язані, нагадують новорічні.

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У перший день старого Нового року в оселю першим обов’язково має зайти чоловік, саме тому запрошують посівальників-хлопців.

Вважалося, що після Василева дня і до 18 січня біснувалася нечиста сила. Аби відігнати від себе зло, в народі проводилися гуляння з піснями та танцями.

Також 14 січня відзначається Обрізання Господнє. На восьмий день після Різдва Пресвята Діва Марія та Йосип Обручник принесли Іісуса Христа до храму для звершення обряду обрізання.

Іменини 14 січня у Василя, В’ячеслава, Олександра, Богдана, Григорія, Івана, Михайла, Миколи, Петра, Платона, Трохима і Федота.

Якщо людина народилася у Василів день – буде дуже багатою, як оберіг слід носити яшму.

Народні прикмети на 14 січня:

Туман на Василя – до врожаю.

Іній на деревах – рік буде багатий на мед.

Сніг вранці – зима теж буде сніжною, а весна прийде пізно.

Якщо вітер з півночі, літо буде холодним, із заходу – непогожим, зі сходу – посушливим, з півдня – звичайним, теплим.

Відлига – до холодного літа.

Яскраві зірки на небі – до морозів.

Що не можна робити 14 січня:

Заборонено виносити з хати сміття, бо разом з ними винесете щастя.

Не можна вимітати зерно, яке насипали посівальники. Треба зібрати в купку і тільки під вечір віддати курам.

Не позичайте гроші, щоб не бути в боргах весь рік.

Заборонено лаятися і лихословити.

Жінкам не можна ходити по хатах.

Які ще є свята до кінця місяця, дивіться у календарв свят на січень 2020 в Україні.