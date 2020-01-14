“Зайців” немає, працівники ховаються за стінами. Як працює транспорт у Японії

Киянка Анна, яка два місяці тому переїхала до Японії, розповіла про особливості життя в екзотичній країні. Дівчина вивчає мову, вийшла заміж, а нині шукає гідну роботу.

За її словами, в Японії найпоширеніший вид транспорту – це потяги, які перевозять пасажирів як у межах міста, так і в різні населені пункти.

Загальна протяжність залізниць – понад 27 тис. км. При цьому усе працює, як годинник, бо запізнення можна порахувати в секундах.

Потяг може запізнитися максимум на шість секунд. Якщо ж приїде через 20 – буде офіційне вибачення.

– Потяг у Японії не тільки швидкий, надзвичайно чистий та комфортний, тут навіть сидіння з підігрівом, – розповіла українка.

Анна також заспокоїла тих, хто планує подорож до Японії.

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Вона наголосила, що туриста тут не кинуть напризволяще, якщо виникли проблеми з транспортом.

Наприклад, якщо ви розгубилися, побачивши на табло незрозумілі ієрогліфи, потрібно лише постукати об стіну. За нею знаходиться людина, яка допоможе.

Монорельс – ще один популярний у Японії вид транспорту. Це просто маленький потяг з однією рейкою, який охоплює лише кілька станцій та переміщається у межах міста.

А от зайцем проскочити в японський транспорт не вийде. Придбаний квиток треба бережи до кінця поїздки, бо це ключ до виходу. Якщо квиток втрачено, треба підійти до працівника вокзалу, розповісти, з якої станції ви вирушили та оплатити штраф. Його сума залежать від відстані.

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