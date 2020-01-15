Стало відомо, що у iPhone 12 Pro з’явилася перевага, яка робить цю модель значно кращою, ніж інші смартфони Apple.

iPhone 12, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max, які презентують у вересні 2020 року, відрізнятимуться один від одного розмірами, характеристиками і деякими іншими аспектами.

Крім того, Apple випустить 6,1-дюймовий iPhone 12, у такого буде тільки подвійна основна камера і 4 ГБ оперативної пам’яті. Модель iPhone 12 Pro отримає потрійну камеру і додатковий четверний сенсор ToF, а ще така конфігурація отримає 6 ГБ ОЗУ.

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Таке ж технічне оснащення буде у моделі iPhone 12 Pro Max, а ще всі ці моделі отримають USB Type-C.

Класичний iPhone 12 кошткватиме $1000, а моделі з приставкою Pro будуть дорожчими.

До речі, у 2020 році Apple збирається представити 5,4-дюймовий iPhone 9 з подвійною камерою і 4 ГБ оперативної пам’яті, який за розміром є копією iPhone 8.

Раніше Факти ICTV писали, що у 2020 році Apple випустить два наступника iPhone SE.

Джерело: AKKet.com