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Погода в Україні на 15 січня (КАРТА)

На 15 січня синоптики прогнозують на всій території України теплу погоду.

На Заході та в Центрі очікується хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 3°…8°, а вночі -1°…-3°, місцями до -6°.

Читайте: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

У північних регіонах стовпчики термометрів покажуть 2°…6° вдень і 0°…-2° вночі.

У східних регинах України також буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень 1°…3°, вночі 0°…-2°. На Півдні вдень 4°…6°, а вночі 0°…-3°.

 

Раніше синоптики розповіли, що протягом тижня погода в Україні буде сухою і сонячною.

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