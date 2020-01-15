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Факти / Lifestyle

Сонячно та без опадів: погода на Водохреща 2020 (КАРТА)

Водохреща 2020 припадає на неділю, 19 січня.

Якою буде погода на Водохреща у 2020 році, читайте на сайті Факти ICTV.

19 січня в Україні буде сонячно та без опадів.

На Заході очікується від 0 до +6 вдень та до – 7 вночі.

Читайте: Водохреща: що за свято

На Півдні України температура сягне до +3 вдень та до – 3 вночі.

погода на водохреща

На Півночі температура коливатиметься від 0 до +2 вдень та від -2 до -4 вночі.

На Сході синоприки прогнозують вдень до +1, а вночі до -5.

Раніше ми писали, якою буде погода на цілий тиждень.

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