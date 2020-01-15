15 січня віряни вшановують пам’ять римського єпископа Сильвестра І. Під час гонінь християн його переслідували за те, що він ховав вбитих мучеників. Згідно з легендою, йому вдалось навіть переконати імператора Костянтина стати християнином.

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Також у світі відзначають День Вікіпедії.

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Народні прикмети на 15 січня:

Якщо сьогодні морозний день, то незабаром прийде відлига.

Якщо ввечері хмарно, то погода різко зміниться у найближчі дні.

Якщо на Сильвестра з’їсти птицю, то можна втратити щастя.

Що не можна робити 15 січня:

Не можна їсти м’ясо та жирну їжу.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна виносити сміття вранці.

Не можна займатись хатніми справами.

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