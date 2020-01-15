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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 15 січня

15 січня віряни вшановують пам’ять римського єпископа Сильвестра І. Під час гонінь християн його переслідували за те, що він ховав вбитих мучеників. Згідно з легендою, йому вдалось навіть переконати імператора Костянтина стати християнином.

Читайте: Календар свят на січень 2020

Також у світі відзначають День Вікіпедії.

Вікіпедія – загальнодоступна багатомовна інтернет-енциклопедія з вільним контентом, реалізована на принципах вікі (веб-сайт, вміст якого користувачі можуть змінювати самостійно. – Ред.).

Народні прикмети на 15 січня:

  • Якщо сьогодні морозний день, то незабаром прийде відлига.
  • Якщо ввечері хмарно, то погода різко зміниться у найближчі дні.
  • Якщо на Сильвестра з’їсти птицю, то можна втратити щастя.

Що не можна робити 15 січня:

  • Не можна їсти м’ясо та жирну їжу.
  • Не можна вживати алкоголь.
  • Не можна виносити сміття вранці.
  • Не можна займатись хатніми справами.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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