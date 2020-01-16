Детальний гороскоп на січень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

2020 рік починається з напівтіньового місячного затемнення у знаку Рака. Сімейні питання вийдуть на перший план, однак до 11 січня їх не вийде вирішити. Робочі, соціальні та громадські справи протікаюсь краще. Теми, які не вдалося завершити в 2019 році, проясняться в січні.

Гороскоп для Овнів

Направте свою енергію на матеріальну сферу, обставини цьому посприяють. У цей період у ваших силах надихнути навколишніх. Крім того, вам захочеться досягати справедливості та порядку. Реакція буде хороша, проте необхідно мати момент, щоб самостійно оцінити ситуацію. Мета, система поглядів та ідеї допоможуть здобути певну силу.

Гороскоп для Тельців

Слушні обставини сприятимуть творчості, участі в конференціях і демонстрації таланту. Робочі та виробничі проблеми допоможуть вирішити розумова активність, інтелект, інтуїція та ділова хватка. Сприятливий період для укладення угод, договорів, підписання важливих паперів і роботи з документами. У цей час вас чекає активне соціальне життя та нові знайомства.

Гороскоп для Близнюків

У цей період інтелектуальна активність на висоті. Найкращий час для напрацювання цілей на рік і планування поїздок, які матимуть конкретну мету. Вам відомо, що необхідно зробити заради певного результату. Однак приготуйтеся до того, що можуть виникнути проблеми зі сприйняттям інформації – відкидаєте відомості, які не стосуються досягнення цілі, а так можна пропустити важливі деталі.

Гороскоп для Раків

Місяць супроводжується знервованістю та неуважністю. Період несприятливий для інтелектуальної праці та контакту з близькими – можливі сварки через розбіжності в думках. Необхідно шукати точки дотику з діловими партнерами, компаньйонами та керівництвом. Однак пам’ятайте, що ваша суперечливість може спровокувати дії та слова, про які потім пошкодуєте.

Гороскоп для Левів

Сварки у стосунки та родину можуть принести ваші завищені потреби та мінливий настрій. У цей період ви схильні до непотрібної витрати грошей. Складно вирішуються ділові питання. Краще відмовтеся від відповідальних виступів і суперечок з керівництвом. Не вдалий час для оформлення та отримання кредитів. Крім того, остерігайтеся обіцянок, які складно виконати, та непотрібної відповідальності.

Гороскоп для Дів

Ви відчуєте прилив життєвої сили, працездатності, а ваші ідеї почнуть реалізовуватися. Задоволення принесуть громадська діяльність і виконання службових обов’язків. Ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проектів. Зростає прагнення до лідерства, обіймання провідних постів. Ви можете розраховувати на допомогу та підтримку, а також на заступництво впливових людей. Легко вирішуєте фінансові проблеми.

Гороскоп для Терезів

Приготуйтеся до того, що можуть виникнути проблеми зі здоров’ям. У цей період краще відкласти ухвалення важливих рішень, укладання угод, бо через невпевненість у собі можете помилися. Крім того, уникайте сварок з керівництвом – це може зашкодити вашій кар’єрі. Ви можете зазнати несподіваних втрат. Однак після 20 січня настане дуже сприятливий період. Це дасть можливість до кінця місяця навести лад у всіх справах, а також у ділових та особистих взаєминах.

Гороскоп для Скорпіонів

Сприятливий час для вирішення важливих ділових питань. У цей час вас чекає збільшення життєвої сили та енергії, нові ідеї для творчого самовираження, лідерство серед друзів і колег. Сумлінне виконання обов’язків допоможе створити хороший фундамент для просування в кар’єрі. Щонайменше отримаєте премію, нагороду або хоча б похвалу. Можливі невеликі відрядження для вирішення службових справ.

Гороскоп для Стрільців

Сприятливий період для спілкування та соціальної активності, зокрема для укладання офіційних союзів. Гарний час для купівлі коштовних речей, залагодження суспільних і фінансових справ. Також вийде привернути увагу впливових людей, щоб заручитися їх матеріальною або фінансовою підтримкою. Крім того, може з’явитися можливість зав’язати службовий роман.

Гороскоп для Козерогів

У контактах стаєте дуже енергійними, а соціальна активність зростає. У вас вийде набути впевненості в собі, а також добре себе проявити в роботі та творчості. Доведеться вирушити в невеликі поїздки за дорученням або у справах. З керівництвом і впливовими людьми вийде легко знайти спільну мову, а також висловити свої міркування. Робота, що вимагає інтелекту та творчого підходу, не буде тягарем, а допоможуть у цьому ясні думки та свіжі ідеї. Хороший період для укладення вигідних угод.

Гороскоп для Водоліїв

У січні переважатиме гарний настрій та схильність до розваг і романтичних пригод. Сприятливий період для кохання, шлюбу та дружби з протилежною статтю. Оптимізм збільшить шанси на знайомство з цікавою людиною. Чарівність і фізична привабливість допоможуть під час налагодження контакту з протилежною статтю, чи то керівництво, підлеглі чи ділові партнери.

Гороскоп для Риб

Сприятливий період для оформлення документів, ділових переговорів, підписання угод, а також для творчості. Вийде висловити свої ідеї, ввести на роботі новації та оптимально організувати процеси. Хороший період для службових і творчих відряджень. Крім того, з’являться нові ділові зв’язки і корисні знайомства.

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