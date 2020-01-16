Офіційних державних свят у лютому немає, тому і додаткових вихідних в Україні не буде.

Однак не варто журиться, адже в цьому місяці відзначають день всіх закоханих – День святого Валентина.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Список свят на лютий:

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку

5 лютого – День безпечного Інтернету

6 лютого – Міжнародний день бармена

9 лютого – Міжнародний день стоматолога

11 лютого – Всесвітній день хворого

14 лютого День Святого Валентина

14 лютого – День комп’ютерника

15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини

15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

15 лютого – Стрітення Господнє

17 лютого – День спонтанного прояву доброти

19 лютого – початок Великого посту

20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого – Міжнародний день рідної мови

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.