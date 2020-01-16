Офіційних державних свят у лютому немає, тому і додаткових вихідних в Україні не буде.
Однак не варто журиться, адже в цьому місяці відзначають день всіх закоханих – День святого Валентина.
Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік
Список свят на лютий:
- 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
- 5 лютого – День безпечного Інтернету
- 6 лютого – Міжнародний день бармена
- 9 лютого – Міжнародний день стоматолога
- 11 лютого – Всесвітній день хворого
- 14 лютого День Святого Валентина
- 14 лютого – День комп’ютерника
- 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини
- 15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
- 15 лютого – Стрітення Господнє
- 17 лютого – День спонтанного прояву доброти
- 19 лютого – початок Великого посту
- 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості
- 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
До слова, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.