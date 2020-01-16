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Факти / Lifestyle

Коли День Тетяни 2020 в Україні

День Тетяни у 2020 році відзначатимуть 25 січня. Свято приурочине пам’яті великомучениці Тетяни. Його ще називають Бабин кут або Тетяна водохресна.

Згідно з переказами, мученицю та її батька обезголовили язичники. Дівчина походила зі знатного римського роду: була доброю і смиренною християнкою.

Тетяна Римська жила в ІІІ ст. і була піддана тортурам, але не відреклася від своєї віри. Її стратили, але більшість мучителів Тетяни навернулися до віри христової.

Читайте: Тетянин день – що за свято?

У 1755 році імператриця Єлизавета Петрівна створила Московський університет, а в 1791 році там відкрили церкву святої Тетяни.

До слова, ніч перед Днем Тетяни вважається особливою. 24 січня дівчата ворожать на майбутнього обранця, любов і заміжжя. Раніше Факти ICTV публікували кілька способів ворожінь у День Тетяни.

Фото: Dreamstime

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