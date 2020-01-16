Після Водохреща не можна ворожити, тому для дівчат ніч з 18 на 19 січня – остання можливість дізнатися, що чекає на них у новому році.

Пропонуємо вам п’ять найпопулярніших ворожінь на Водохреща.

Читайте: Якого числа Водохреща 2020

Суджений-ряджений

Одне з найпоширеніших ворожінь – з чоботом. Вийшовши з дому, дівчина кидала його перед собою. Куди показував носок, звідти й судженого чекати. Якщо ж він вказав на її будинок, сидіти ще цілий рік в дівках.

На ім’я чоловіка

Довідатися ж ім’я майбутнього чоловіка дуже просто. Достатньо лише вийти на вулицю і попросити назвати першого зустрічного чоловіка його ім’я. Буває, що це ворожіння дійсно відповідає на сокровенне питання.

За допомогою дзеркал

Найбільші відчайдухи зважуються на ворожіння з дзеркалами. Для цього потрібно зробити тунель з двох дзеркал, зі свічками з двох боків. Опівночі в дзеркальному коридорі повинна з’явитися фігура судженого.

Але оскільки з цим ворожінням пов’язано багато страшних історій, краще скористатися більш безпечними і не менш дієвими методами. Наприклад, можна загадати сон.

Ворожіння перед сном

Лягаючи ввечері спати, покласти під подушку гребінець і попросити судженого прийти розчесати волосся. Або, з’ївши перед тим чогось солоного, попросити у нього води. Ще один різновид такого ворожіння: покласти під подушку чотири королі з колоди карт, а вранці згадати, який з них приснився.

На сімейне щастя

Опівночі набрати в чашу води, акуратно вливаючи туди яєчний білок, питати, що чекає в новому році. Бажано, щоб яйце було домашнє. Поставити посуд на три години в затишне місце, щоб не було спокуси заглядати в нього кожні 15 хвилин. Після закінчення часу подивитися, як же згорнувся білок.

Переважно жінці, яка ворожила, все підкаже її фантазія. Неважко здогадатися, що серце – до кохання, обличчя дитини – до появи малюка. Головне – прислухатися до інтуїції.

Зазначимо, що церква вважає ворожіння язичницькою традицією.

Які ще є свята до кінця місяця, дивіться у календар свят на січень 2020 в Україні.