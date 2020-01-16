16 січня Всесвітній день The Beatles. Його почали відзначати у 2001 році згідно з рішенням ЮНЕСКО.

Православні християни в цей день вшановують пам’ять священномученика Гордія. Він настільки вірив у Бога, що коли язичники звершували свято на честь бога війни Марса, проголосив, що вірить в Христа і зневажає ідолів.

Іменини 16 січня відзначають Гордій, Павло та Ірина.

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Народні прикмети на 16 січня:

Якщо рано світає – незабаром випаде сніг.

Зірки яскраво сяють – чекайте ясної погоди.

На деревах помітний пухнастий іній – найближчі дні будуть ясними і без дощів.

Якою буде погода 16 січня, таким буде і березень.

Що не можна робити 16 січня:

Не можна чимось хвалитися чи пишатися.

Не можна працювати ввечері, щоб не накликати біду і нещастя.

Не варто сьогодні позичати гроші або брати у борг.

Які ще свята чекають на українців, читайте в календарі на січень.