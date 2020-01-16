Водохреща у 2020 році знову припадає на 19 січня, адже воно є сталим святом.

У цей день Водохреща відзначають християни, які дотримуються Юліанського календаря.

Воно вважається одним з найважливіших церковних свят, адже саме в цей день Іоанн Хреститель хрестив Ісуса в річці Йордан, коли йому було 30 років.

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До сьогодні основною традицією цього свята вважається занурення в ополонку.

У народі існує повір’я, що таке занурення надає людям міцного здоров’я на цілий рік.

Проте завжди потрібно пам’ятати, що насамперед занурення в ополонку на Водохрещу є релігійним дійством, тому краще перед цим попросити благословення у священника.

Факти ICTV також публікували календар державних свят на 2020 рік в Україні.