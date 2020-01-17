Детальний гороскоп на тиждень з 20 до 26 січня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

21 січня Сонце переходить у знак Водолія, тут також знаходиться Меркурій, що сприяє налагодженню дружніх і родинних зв’язків, а також спільних проектів серед однодумців.

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Сприятливий час для оформлення документів, складання іспитів, наукових досліджень і самоосвіти. У цей час може з’явитися інтерес до наук, особливо технічних, а також до астрології. Зростає кількість романтичних знайомств без особливих зобов’язань. Поряд з цим можливе послаблення подружніх взаємин.

Гороскоп для Овнів

Низку завдань вийде реалізувати лише за умови, що ви володієте необхідними навичками в роботі з технікою, інструментами та механізмами, зокрема з комп’ютером. У цей період будете особливо енергійними, а ваша прямолінійність буде місцями надмірною, а це провокує конфлікти. Однак честолюбство та заповзятість працюють на вас. Якщо хочете успіху в справах, то більше контактуйте з жінками – партнерами або співробітницями.

Гороскоп для Тельців

У цей час у вас з’явиться потяг до естетики та краси. Також ви схильні до романтичних стосунків, проте почуття заважають ясності мислення. Цей період несприятливий для інтелектуальної праці. У вас не виходить об’єктивно сприймати все, що відбувається навколо, тому не поспішайте ухвалювати серйозні рішення, а також висловлювати свою думку. Комерційна хватка, здатність засвоєння отриманих знань і пам’ять також не на висоті.

Гороскоп для Близнюків

У вас підвищується творча активність, яка проявляється в залежності від вашого потенціалу та талантів. Сприятливий період для отримання нових знань і навичок у своїй професійній діяльності. Гарний час для ділових переговорів, підписання угод або ж для творчості. Розум, інтелект, пам’ять та інтуїція допоможуть вам вирішити багато ділових проблем.

Гороскоп для Раків

Вдалий період для громадської діяльності, виступів, участі в конкурсах. Ваша піднесеність здатна надихнути як колег, так і компаньйонів. Завдяки підвищеній увазі до інших людей і розумінню їхніх інтересів ви успішно укладаєте угоди та договори. Хороший період для проведення офіційних зустрічей, з’ясування спірних питань. Везіння супроводжує людей, пов’язаних з мистецтвом, торгівлею коштовностями.

Гороскоп для Левів

Період нервозності, неуважності та дратівливості. Можливі суперечки через ідеї та думки, складнощі в спілкуванні та висловлюванні своїх інтересів та поглядів. Для інтелектуальної праці ці дні несприятливі. Крім того, будуть проблеми в контактах з близькими через відсутність взаєморозуміння. У вас прокидається дух протиріччя, можете промовляти речі, про які згодом пошкодуєте.

Гороскоп для Дів

У спілкуванні стаєте більш вільними та безпосередніми, а також яскраво себе проявляєте на неформальних зборах, легко підтримуєте розмову з керівництвом на світські теми. У цей час ваше мислення виходить за рамки звичного, часто з’являються нестандартні ідеї, можуть несподівано змінитися плани. Особливо продуктивно працюєте в групі, колектив відзначає вашу значимість і користь для спільної справи.

Гороскоп для Терезів

Підвищується впевненість у собі, збільшується життєва сила та працездатність. Громадська діяльність і виконання службових обов’язків приносить задоволення, завдяки чому відкриваються нові перспективи. Ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проектів. Допомога та підтримка приходять самі собою.

Гороскоп для Скорпіонів

Складнощі в контактах і сумбурність, що відбувається навколо, заважають у діловому житті. Ваші партнери можуть порушувати домовленості. Під час спілкування з керівництвом та офіційними організаціями виникають складнощі. Ви можете відчути на собі наклеп або критику. Несприятливий час для укладання угод, підписання важливих паперів, роботи з документами. Особливо це стосується бухгалтерських звітів і будь-якої роботи, що вимагає точності.

Гороскоп для Стрільців

Через надмірний оптимізм і чутливість до успіху ви схильні перебільшувати свої можливості. Проявляєте схильність до ризику, демонстрації власної сили. Ви зараз можете легко надихнути наколишніх. Зростає потреба в русі, спортивних заняттях, фізичній роботі. Погано переживаєте будь-які обмеження. Загострюється почуття справедливості, яке зароджує бажання захистити друзів.

Гороскоп для Козерогів

Через певні обмеження можуть виникнути перешкоди у справах. Ви стаєте стриманішими. У цей час загострюється почуття честі, боргу, відповідальності, самодисципліни, увага спрямована на матеріальний бік справ. Однак для банківських операцій цей період несприятливий. Обставини складуться так, що вам буде легко підтримати свій престиж, поліпшити та зберегти репутацію.

Гороскоп для Водоліїв

Вам хочеться свободи, змін, тому може з’явитися бажання трансформувати щось у житті. Щонайменше, зробити перестановку в будинку. Через інтерес до чогось незвичайного та нового погано ладнаються побутові справи. У цей період можливі серйозні прорахунки, які негативно вплинуть на кар’єру. Хоча це гарний час для наукової роботи, а нові ідеї принесуть результати. У цей період корисно орієнтуватися на майбутнє, але необхідно реально оцінювати свої шанси та можливості.

Гороскоп для Риб

Зародиться бажання зміцнити стосунки, а також доставити собі якомога більше задоволення за рахунок інших. Однак на підсвідомості ви не зможете керувати своїми ж почуттями. Можлива раптова прихильність, кохання з першого погляду. Період сприятливий для впливу на публіку, підвищення популярності та впливовості. Гарний час для спілкування з протилежною статтю, заручин, одруження, прийому гостей і сімейних торжеств.

До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп, в якому розкрили таємниці майбутнього для топ-чиновників.