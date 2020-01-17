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Факти / Lifestyle

Коли святити воду на Водохреща 2020

Хрещення Господнє православні відзначають 19 січня. Одним з головних обрядів свята є освячення води.

Святити воду на Водохреща починають ще з вечора 18 січня – Водохресний святвечір, а продовжують це робити і вранці 19 січня.

Робити це можна в церкві, в спеціальних ополонках, вирубаних у формі хреста.

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Вважається, що вода володіє святою силою до закінчення святкування Хрещення.

Однак в народі кажуть, що будь-яка вода, на яку в ніч на Водохреще потрапило місячне світло, вважається освяченою самими Небесами. Для цього залишали воду на підвіконнях в ніч з 18 на 19 січня.

Воду, яку освятили на Водохреща потрібно зберігати весь рік.

Оскільки купання в ополонці є головною традицією свята, то Факти ICTV підготували список місць, де купатися у Києві на Водохреща 2020.

Фото: Dreamstime

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