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Продаж Samsung Galaxy A51 і A71 стартує в Україні – ціни і характеристики

В Україні розпочався продаж нових моделей смартфонів Samsung. Мова йде про Samsung Galaxy A51 і A71.

Модель Galaxy A51 з 6 ГБ оперативної пам’яті і 128 ГБ флеш-пам’яті можна буде придбати за ціною 9 499 гривень. Починаючи з 23 січня, у магазинах з’являться моделі з удвічі меншим об’ємом пам’яті і, відповідно, за меншою ціною – 8 499 гривень.

samsung a51

Модель Galaxy А71 потрапить на український ринок вже в лютому. Телефон з 128 ГБ флеш-пам’яті коштуватиме 11 999 гривень.

Читайте: Флагман OnePlus 7T Pro проти Samsung Galaxy Note 10+ – результати тестування

samsung a71

Ще 2019 року в Samsung оголосили про світову прем’єру перших смартфонів лінійки Galaxy A – Galaxy A51 і Galaxy A71.

Не дивлячись на нумерацію, експерти вважають модель A51 є вдалішою.

Недавно Факти ICTV розповідали про появу перших рендерів смартфона Samsung Galaxy S11e.

Джерело: ITC

Фото: ITC

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