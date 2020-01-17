Щороку 19 січня українці відзначають Водохреща – свято на честь хрещення Ісуса Христа у водах ріки Йордан. За традицією, у цей день освячують воду в церквах, а також річки, ставки й озера.

Але важливим обрядом на Водохреща є купання в ополонці.

Факти ICTV зібрали головні народні прикмети на Водохреща 2020.

Якщо на Водохреща випаде багато снігу – це до міцного здоров’я. Вважається, що водохресний талий сніг і вода мають потужну лікувальну силу, яку не втрачають весь рік. Лікувати снігом рекомендують хвороби суглобів, шкірні захворювання, порізи й опіки.

Під час купання в ополонці потрібно дивитися на схід. Згідно з прикметою, якщо дивитися на захід, нібито можна укласти угоду з дияволом.

Якщо перший чоловік, якого зустріне на своєму шляху незаміжня дівчина, буде молодий і гарний – весілля не за горами. Але якщо ж він буде старий і немічний – цього року заміжжя чекати не варто.

Якщо людина прийме хрещення в цей день, то буде щаслива все життя.

Доброю прикметою на Водохреща є завершення якоїсь справи. Будь-яка домовленість у цей день обов’язково закінчується успіхом.

Якщо зірки на Водохреща світять яскраво, то погода влітку буде суха і спекотна, а весна почнеться рано.

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Чого не варто робити на Водохреща:

Сваритися і лаятися, гніватися на рідних і близьких, а також виносити щось з дому, тому що можливі матеріальні втрати.

Брехати, злословити, робити іншим людям підлості, інакше все обернеться проти вас з подвійною силою.

Не рекомендується набирати зайву воду, незважаючи на те, що вона цілюща, а також розбавляти освячену воду.

Купатися потрібно лише з чистими помислами.

Оскільки купання в ополонці є головною традицією свята, то Факти ICTV підготували список місць, де купатися у Києві на Водохреща 2020.