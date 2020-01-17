У компанії CD Projekt опублікували заяву, в якій йдеться про перенесення релізу гри Cyberpunk 2077 з 16 квітня на 15 вересня 2020 року.

Автори запевняють, що новинка готова, але їм хочеться більшого. Враховуючи те, що Cyberpunk 2077 – це величезний проект з масштабним містом і безліччю історій, вони хочуть зробити все ідеально.

Саме тому розробники вирішили перенести реліз гри на кілька місяців.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020

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Крім того, також стало відомо, що мультиплеєрний проект по Cyberpunk 2077 теж вийде з запізненням. Старший віце-президент з розвитку бізнесу Міхал Новаковський наголосив, що на його прем’єру в 2021 році можна не чекати.

Але він зазначив, що це і є той самий таємничий AAA-проект, який розробляють паралельно Cyberpunk.

До слова, Cyberpunk 2077 – це відеогра жанру action RPG в стилі кіберпанк, яка розробляється польською студією CD Projekt RED для Microsoft Windows, PlayStation 4 і Xbox One.

Раніше Факти ICTV писали, що маски Cyberpunk 2077 з’явилися в Instagram.

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