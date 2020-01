У компанії CD Projekt опублікували заяву, в якій йдеться про перенесення релізу гри Cyberpunk 2077 з 16 квітня на 15 вересня 2020 року.

Автори запевняють, що новинка готова, але їм хочеться більшого. Враховуючи те, що Cyberpunk 2077 – це величезний проект з масштабним містом і безліччю історій, вони хочуть зробити все ідеально.

Саме тому розробники вирішили перенести реліз гри на кілька місяців.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020