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Факти / Lifestyle

Реліз Cyberpunk 2077 перенесли на осінь – дата

У компанії CD Projekt опублікували заяву, в якій йдеться про перенесення релізу гри Cyberpunk 2077 з 16 квітня на 15 вересня 2020 року.

Автори запевняють, що новинка готова, але їм хочеться більшого. Враховуючи те, що Cyberpunk 2077 –  це величезний проект з масштабним містом і безліччю історій, вони хочуть зробити все ідеально.

Саме тому розробники вирішили перенести реліз гри на кілька місяців.

Читайте: Cyberpunk 2077 – новий геймплей очікуваної відеогри

Крім того, також стало відомо, що мультиплеєрний проект по Cyberpunk 2077 теж вийде з запізненням. Старший віце-президент з розвитку бізнесу Міхал Новаковський наголосив, що на його прем’єру в 2021 році можна не чекати.

Але він зазначив, що це і є той самий таємничий AAA-проект, який розробляють паралельно Cyberpunk.

До слова, Cyberpunk 2077 – це відеогра жанру action RPG в стилі кіберпанк, яка розробляється польською студією CD Projekt RED для Microsoft Windows, PlayStation 4 і Xbox One.

Раніше Факти ICTV писали, що маски Cyberpunk 2077 з’явилися в Instagram.

Фото: Скріншот

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