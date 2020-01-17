Як не купити фальшивий квиток на концерт – три поради

Квитки на концерт улюбленої групи іноді можуть коштувати доволі дорого.

Що робити та як вберегти себе від концертних шахраїв – читайте у нашому матеріалі.

Небезпека перша – перепродаж квитків

Схема працює так: шахрай купує один квиток і через соцмережі перепродає його одразу кільком людям. Мовляв, їду з міста, не виходить піти на концерт, тому продає дешевше, ніж у касах.

Люди на це ведуться. У результаті, той хто прийшов з цим квитком перший заходить, а решта залишаються ні з чим.

Саме з цією проблемою зіткнувся шоумен Дядя Жора. Подруга його доньки натрапила на такого шахрая.

– Гроші перекинули на карту, вона скинула скрін. Але, коли ми вже заходили на вході – то на контролі виявилось, що по цьому квитку вже хтось пройшов.

Дядя Жора радить не купувати квитки з рук та не виставляти фото квитка у соцмережі до початку концерту, бо шахрай може скопіювати штрих-код.

Небезпека друга – покупка не на офіційних сайтах

Вам можуть підсунути фальшивий квиток, коли купуєте з рук, а не в касі чи на офіційних сайтах. Роздрукувати красиві папірці зараз не проблема.

Небезпека третя – афіша

Ви йдете на концерт конкретного виконавця, а в результаті він заспіває на ньому максимум кілька пісень. Аби не мати зіпсованого вечора, уважно читайте афішу й інформацію на сайтах про цей захід.

Там має бути чітко зазначено з чого складається концерт та хто виступатиме.

– Коли є якась запрошена зірка, тоді на афіші це чітко має бути вказано: зірковий гість такий-то. А не великими буквами на передній план виділяти бренд зірки, що це може бути окремий концерт зірки, а потім маленьким буквами дописати Дитячий фестиваль, або Зустріч фанів, – розповідає Дядя Жора.

Адвокат Віталій Собкович додав, що у нас немає чіткого регулювання концертної сфери.

– Біда у тому, що концертна сфера недостатньо врегульована українським законодавством.

У випадку, якщо на концерт ви потрапили, однак ваші очікування зовсім не співпали із реальністю – скаржтесь організаторам.

– Якщо послуга надана неякісно або не у повному обсязі – то за законом Про захист прав споживачів один із варіантів передбачає – це можливість пропорційного зменшення ціни, – зазначає адвокат.

Чи можна повернути гроші за фальшивий квиток?

Так, якщо матимете усі докази. Обов’язково збережіть квиток, запам’ятайте де ви його придбали, якщо це відбувалось онлайн – не видаляйте переписки, номери телефонів та номер картки на яку надсилали гроші.

– Ми повинні мати в оригіналі цей квиток, який у нас не прийняли. Він буде підставою для проведення експертизи на якому обладнанні він був видрукований, – розповідає адвокат Віталій Собкович.

Ще більше інформації, як не натрапити на шахраїв – дивіться у відео.

Раніше Факти ICTV писали, що квитки на півфінали Нацвідбору на Євробачення 2020, надійшли у продаж.