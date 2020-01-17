Православні українці вірять, що купання в ополонці у день Хрещення Господнього позбавляє від хвороб на цілий рік.

Проте варто дотримуватися кількох правил, аби занурення у крижану воду принесло користь, а не переохолодження. Це стосується, передусім, новачків, які робитимуть це вперше.

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10 порад, як правильно купатися на Водохреща 2020

Вибирайте для купання пристосовані місця. Не можна пірнати в ополонку вагітним жінкам та дітям до 6 років. Повна заборона на такі купання – для гіпертоніків та діабетиків. Краще утриматися від пірнання, якщо погано себе почуваєте. Перед цим перевірте тиск – він має бути в нормі. Перед зануренням, приблизно за годину, бажано поїсти, але вживати алкоголь – як до, так і після – заборонено. Спиртне дає уявне відчуття тепла лише у перші кілька хвилин після купання, коли під його впливом судини розширюються. Для купання жінкам знадобиться купальник, а чоловікам – плавки, махровий рушник, халат, а також комплект сухого одягу. Подумайте також про зручне і не слизьке взуття – це можуть бути спеціальні гумові капці або товсті вовняні шкарпетки. Заходити у воду треба швидко і перебувати там бажано не більше 20 секунд – задля уникнення переохолодження. Занурюйтеся в ополонку з головою, бо різкий перепад температур між тілом і головою може спровокувати спазм судин. Після купання потрібно злегка розтерти тіло махровим рушником і надіти сухий одяг. Можна також пробігтися або виконати прості фізичні вправи, щоб швидко зігріти організм.

Раніше Факти ICTV розповідали, де купатися в Києві на Водохреща 2020, і давали список водойм.