17 січня – День Зосима і Феоктиста. Вважалося, що в цей день нечиста сила залишає світ людей і наостанок намагається якомога більше нашкодити. Більшість обрядів 17 січня пов’язані з вигнанням нечистої сили.
Також сьогодні відзначається День дитячих винаходів.
17 січня католики святкують День абата святого Антоніо. Цей день особливо барвисто і широко святкують в південній і центральній Італії.
Іменини 17 січня відзначають Олександр, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Ісак, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Анфіса і Марія.
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Народні прикмети на 17 січня:
- Хмари висять низько – скоро буде заметіль.
- Зоряне небо без хмар – до сонця і морозу.
- Якщо на деревах лежить багато снігу, то у бджолярів буде успішний рік.
- Якщо небо в цей день буде безхмарним, то сильні морози будуть стояти ще довго.
Що не можна робити 17 січня:
- Відправлятися в далеку подорож і брати з собою маленьких дітей.
Раніше Факти ICTV писали, які свята очікують українців в січні. У цьому місяці українці будуть відпочивати два додаткових дні завдяки державним святам.