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Погода в Україні на 18 січня (КАРТА)

У західних та північних областях України 18 січня синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Температура вдень 0…4, вночі -2…-5.

У центральних регіонах країни очікується тепла погода вдень 1…4, проте вночі варто чекати мороз до -3.

Читайте: Тепло і сонячно: погода в Україні на тиждень (КАРТА)

На Півдні також буде хмарно з проясненнями. Температура вдень 2…4, вночі -1…-3.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Водохреща 2020.

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