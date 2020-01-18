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Факти / Lifestyle

Привітання в картинках з Водохрещам 2020

Привітання з Водохрещем у листівках – це гарний спосіб зробити щось приємне для близьких людей. Крім того, це ще й дуже зручно, якщо ви не маєте можливості привітати рідних або друзів особисто.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання з Водохрещем в картинках.

Читайте: Як ворожити на Водохреща 2020: п’ять способів

Привітання в картинках з Водохрещам 2020

 

Привітання в картинках з Водохрещам 2020

 Привітання в картинках з Водохрещам 2020

Привітання в картинках з Водохрещам 2020

Привітання в картинках з Водохрещам 2020

До слова, занурення в ополонку вже давно стало невід’ємною частиною святкування Хрещення Господнього.

Для того, щоб купання в крижаній воді пройшло максимально корисно і безпечно, особливо у тих, хто в цьому році вперше зважився на таке, кілька головних правил і типових помилок.

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