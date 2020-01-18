На Водохрещу 2020 християни відзначають хрещення Ісуса, який скупався в освяченій воді. Навіть не дивлячись на люті морози.

У це свято віруючи збираються на ранкові церковні служби, пірнають в ополонки, та вітають один одного з хрещенням сина Божого.

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Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Водохрещем, які сподобаються тим, хто відзначає це світле свято.

Мороз лютує за вікном,

Тріщать дрова у пічці,

Освятилася вода,

В озері та в річці!

Йордан вийшов з берегів,

Богові вклонився,

Радісно затанцював,

Бо Христос Хрестився!

***

Білий берег, біла крига,

Біла річка, біла мгла.

Промовля водичка тихо:

-Як далеко до тепла!

А над нею крига тонко

Раптом скрипнула нараз.

То рубають ополонку:

Водохреща йде до нас.

І нехай мороз лютує,

Хай панує біла мла.

У святій воді струмує

Чиста крапелька тепла.

***

Хай ялинка мерехтить,

Хай щедрівочка дзвенить,

Бажаю бути всім здоровим,

Вітаю вас з Охрещенням Христовим!

***

З вечерею усіх смачною, з

Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з’їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

***

Хай свята водичка

Скропить ваші личка

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати!

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

Колись на світанні сам

Христос хрестився в річці Йордані!

***

У Йорданську цю годину

Віншую Вашу всю родину!

Хай рід Ваш славиться в народі,

Хай прибуває в Вашім роді!

Я Вас усіх поздоровляю,

Щастя радості бажаю.

Нехай же справді буде так

Як ми собі бажаєм,

Щоб не згасав Йорданський знак

Над нашим рідним краєм.

Веселіться всі

Христос ся Хрещає!

***

Хай у вашій оселі радість панує,

Христос Охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров’я,

Щоб сповнилися мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

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