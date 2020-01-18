Водохресний святвечір відзначається щорічно 18 січня, за день до Хрещення.

Свято також називається Голодна Кутя, тому сьогодні віряни дотримуються суворого посту. У цей період припинялися застілля, які тривали з Нового року і люди починали готуватися до посту.

Читайте: Як правильно купатися на Водохреща – 10 порад

18 січня дівчата вмивалися снігом, щоб зробити шкіру білою і гарною. Раніше вірили, що сніг, зібраний у Водохресний святвечір, здатний зцілювати хвороби, тому талу воду довго зберігали.

Факти ICTV зібрали прикмети та заборони на Водохресний святвечір 2020.

Прикмети на Водохресний святвечір:

– Повний місяць – до розливу річок навесні.

– Якщо випав сніг – рік буде врожайним.

– Якщо на деревах багато снігу – буде багатий урожай плодів і меду.

– Яка погода в цей день – така буде і на Масляну.

– Якщо дме сильний південний вітер, то літо буде дощовим, з великою кількістю гроз.

Заборони на Водохресний святвечір:

– Прибирати в будинку, прати білизну, лаятися і ображатися.

– Думати про погане.

– Брати і давати гроші в борг.

Нагадаємо, Водохресний святвечір називається також Голодна кутя. Факти ICTV писали про традиції, обряди та прикмети свята.