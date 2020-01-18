Водохресний святвечір відзначається щорічно 18 січня, за день до Хрещення.
Свято також називається Голодна Кутя, тому сьогодні віряни дотримуються суворого посту. У цей період припинялися застілля, які тривали з Нового року і люди починали готуватися до посту.
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18 січня дівчата вмивалися снігом, щоб зробити шкіру білою і гарною. Раніше вірили, що сніг, зібраний у Водохресний святвечір, здатний зцілювати хвороби, тому талу воду довго зберігали.
Факти ICTV зібрали прикмети та заборони на Водохресний святвечір 2020.
Прикмети на Водохресний святвечір:
– Повний місяць – до розливу річок навесні.
– Якщо випав сніг – рік буде врожайним.
– Якщо на деревах багато снігу – буде багатий урожай плодів і меду.
– Яка погода в цей день – така буде і на Масляну.
– Якщо дме сильний південний вітер, то літо буде дощовим, з великою кількістю гроз.
Заборони на Водохресний святвечір:
– Прибирати в будинку, прати білизну, лаятися і ображатися.
– Думати про погане.
– Брати і давати гроші в борг.
Нагадаємо, Водохресний святвечір називається також Голодна кутя. Факти ICTV писали про традиції, обряди та прикмети свята.