18 січня – Водохресний святвечір, або Голодна кутя. У цей день всі гуляння повинні бути припинені, адже наближався черговий піст.
Іменини 18 січня відзначають Григорій, Роман, Аполлінарій, Феона, Поліна, Михайло, Хома.
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Народні прикмети на 18 січня:
- Якщо на Голодну кутю йде сніг йде – чекай доброго врожаю зернових культур.
- Якщо дме сильний південний вітер, то літо буде дощовим.
- Якщо на деревах мало снігу, то і ягід зовсім не буде.
- Повний місяць у цей день віщує розлив річок навесні.
Що не можна робити 18 січня:
- Не можна лаятися.
- Не можна порушувати піст і пити алкоголь.
- Не можна, аби на столі була парна кількість страв.
- Коли набираєте святу воду, не можна думати про погане.
Раніше Факти ICTV писали, які свята очікують українців в січні. У цьому місяці українці будуть відпочивати два додаткових дні завдяки державним святам.