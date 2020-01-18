18 січня – Водохресний святвечір, або Голодна кутя. У цей день всі гуляння повинні бути припинені, адже наближався черговий піст.

Іменини 18 січня відзначають Григорій, Роман, Аполлінарій, Феона, Поліна, Михайло, Хома.

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Народні прикмети на 18 січня:

Якщо на Голодну кутю йде сніг йде – чекай доброго врожаю зернових культур.

Якщо дме сильний південний вітер, то літо буде дощовим.

Якщо на деревах мало снігу, то і ягід зовсім не буде.

Повний місяць у цей день віщує розлив річок навесні.

Що не можна робити 18 січня:

Не можна лаятися.

Не можна порушувати піст і пити алкоголь.

Не можна, аби на столі була парна кількість страв.

Коли набираєте святу воду, не можна думати про погане.

Раніше Факти ICTV писали, які свята очікують українців в січні. У цьому місяці українці будуть відпочивати два додаткових дні завдяки державним святам.