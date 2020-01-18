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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 18 січня

18 січня – Водохресний святвечір, або Голодна кутя. У цей день всі гуляння повинні бути припинені, адже наближався черговий піст.

Іменини 18 січня відзначають Григорій, Роман, Аполлінарій, Феона, Поліна, Михайло, Хома.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Народні прикмети на 18 січня:

  • Якщо на Голодну кутю йде сніг йде – чекай доброго врожаю зернових культур.
  • Якщо дме сильний південний вітер, то літо буде дощовим.
  • Якщо на деревах мало снігу, то і ягід зовсім не буде.
  • Повний місяць у цей день віщує розлив річок навесні.

Що не можна робити 18 січня:

  • Не можна лаятися.
  • Не можна порушувати піст і пити алкоголь.
  • Не можна, аби на столі була парна кількість страв.
  • Коли набираєте святу воду, не можна думати про погане.

Раніше Факти ICTV писали, які свята очікують українців в січні. У цьому місяці українці будуть відпочивати два додаткових дні завдяки державним святам.

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