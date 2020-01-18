У штаті Північна Кароліна (США) на світ з’явилося жовто-зелене цуценя.

Мама малюка – біла німецька вівчарка. Серед восьми її цуценят тільки у одного з них шерсть такого незвичайного кольору. Решта – білі та чорні.

– Ми майже відразу вирішили, що назвемо його Халком, на честь супергероя з коміксів Marvel. Через два днів наш дивовижний вихованець почав світлішати і зараз перетворився в овчареня лимонного відтінку, – розповідає його господиня Шана Стамей.

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За її словами, Халк більше нічим не відрізняється від інших цуценят – у нього хороший апетит та висока активність.

Але вона все ж вирішила звернутися до ветеринара. Він заспокоїв жінку.

За його словами, щеня пожовтіло через велику кількості жовчі в кишечнику ембріона, яка вийшла назовні, коли він ще був в утробі матері. Згодом її концентрація буде знижуватися і Халк стане білим, як його мама.

Нагадаємо, у США собака “викрав” авто і півгодини дріфтив біля будинку.

Джерело: News4JAX

Відео: News4JAX