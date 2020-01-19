Хрещення Господнє християни східного обряду відзначають 19 січня. Воно було встановлене на згадку про хрещення Ісуса Христа.

Згідно з Євангелієм, цього дня Ісус Христос прийшов з Назарета до річки Йордан, де нарівні з іншими людьми прийняв хрещення від Івана Хрестителя.

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Однією з головних традицій Хрещення Господнього є купання в крижаній воді для очищення душі та тіла.

Також не обділіть увагою на свято своїх близьких і привітайте з Водохрещем. Для цього Факти ICTV створили яскраві листівки та найкращі варіанти привітань.

Привітання з Водохрещем

Листівка з Водохрещем

Привітання в картинках з Водохрещем

Водохреща 2020 – привітання в листівках

Привітання з Водохрещем в картинках

Оскільки купання в ополонці є головною традицією свята, то Факти ICTV підготували список місць, де купатися у Києві на Водохреща 2020.