Хрещення Господнє християни східного обряду відзначають 19 січня. Воно було встановлене на згадку про хрещення Ісуса Христа.
Згідно з Євангелієм, цього дня Ісус Христос прийшов з Назарета до річки Йордан, де нарівні з іншими людьми прийняв хрещення від Івана Хрестителя.
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Однією з головних традицій Хрещення Господнього є купання в крижаній воді для очищення душі та тіла.
Також не обділіть увагою на свято своїх близьких і привітайте з Водохрещем. Для цього Факти ICTV створили яскраві листівки та найкращі варіанти привітань.
Привітання з Водохрещем
Листівка з Водохрещем
Привітання в картинках з Водохрещем
Водохреща 2020 – привітання в листівках
Привітання з Водохрещем в картинках
Оскільки купання в ополонці є головною традицією свята, то Факти ICTV підготували список місць, де купатися у Києві на Водохреща 2020.