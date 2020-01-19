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Факти / Lifestyle

ПЦУ привітала українців зі святом Водохреща

Православна церква України привітала українців зі святом Йордана (Водохреща).

– Сьогодні ми відзначаємо важливу для людства подію – Хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Таємничо освятивши водне єство через занурення в Йордан, Господь відкрив нам шлях до другого народження – від води і Духа, яким є Таїнство Хрещення, що вводить нас у єднання Святої Церкви.

Спаситель прийняв Хрещення не заради Себе, бо був безгрішний, а заради нас, щоб ми могли звільнитися від пут гріха та смерті, – йдеться у повідомленні.

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У ПЦУ також відзначили, що свято іменується Богоявленням, бо на Йордані втілений Син Божий явив себе відкрито людям, а також відбулося одкровення всіх тьох осіб Пресвятої Тройці: Син зійшов у річні води, Отець голосом засвідчив про нього, а Дух Святий зійшов з небес у вигляді голуба.

– Свято Хрещення Господнього нагадує кожному, що ми маємо свідомо каятися у своїх гріхах, боротися зі спокусами та розпізнавати зло – і не давати йому стати перешкодою єднання з Богом. Нехай в цьому допоможе всім нам Господь. Зі святом!

Раніше Факти ICTV писали, навіщо потрібна свята вода і як її використовувати.

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