СМС-привітання з Водохрещем 2020

СМС-привітання з Водохрещем знадобляться вірянам, щоб привітати своїх друзів і родичів з великим святом.
Водохреща 2020 є християнським свято, яке встановлено на честь хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. На момент хрещення йому було 30 років.
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Традиційно в цей день віряни купаються у водоймах, де попередньо обладнується спеціальне місце для входу у воду. Для цього в льоду роблять великий хрест. Цього року снігу немає і водохресних морозів теж, тому заходити у воду можна просто з берега.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Водохрещем.
На вулиці сніжно і морозно,
А купатися в ополонці так просто.
Про силу цілющу не забувай.
Студеною водою обличчя вмивають.
З Хрещення тебе від щирого серця,
Поздоровлення мої прийняти поспішай!
***
Закрутить сніжна метелиця.
Свято до нас прийшов.
В чудеса мені віриться.
Я тобі побажаю желанье загадати,
І щоб Господь тобі встигав допомагати!
***
Хрестився в цей день Ісус Христос.
Багато страждань він переніс.
Так, нехай же життя твоє буде без негараздів,
А щастя і удача буде у твоїх ніг!
***
Мороз щічки твої прикрашає,
А народ Хрещення зазначає.
Ти сама молитву прочитай,
І водичку освячену
На свято попивай!
***
Сам Господь в цей день хрестився.
Я побажаю, щоб світ на краще змінився.
Життя твоя з кожним днем поліпшувалася,
І все у тебе завжди виходило!
Нагадаємо, купання в ополонці є головною традицією свята. У зв’язку з цим Факти ICTV підготували список місць, де купатися у Києві на Водохреща 2020.