СМС-привітання з Водохрещем 2020

СМС-привітання з Водохрещем знадобляться вірянам, щоб привітати своїх друзів і родичів з великим святом.

Водохреща 2020 є християнським свято, яке встановлено на честь хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. На момент хрещення йому було 30 років.

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Традиційно в цей день віряни купаються у водоймах, де попередньо обладнується спеціальне місце для входу у воду. Для цього в льоду роблять великий хрест. Цього року снігу немає і водохресних морозів теж, тому заходити у воду можна просто з берега.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Водохрещем.

На вулиці сніжно і морозно,

А купатися в ополонці так просто.

Про силу цілющу не забувай.

Студеною водою обличчя вмивають.

З Хрещення тебе від щирого серця,

Поздоровлення мої прийняти поспішай!

***

Закрутить сніжна метелиця.

Свято до нас прийшов.

В чудеса мені віриться.

Я тобі побажаю желанье загадати,

І щоб Господь тобі встигав допомагати!

***

Хрестився в цей день Ісус Христос.

Багато страждань він переніс.

Так, нехай же життя твоє буде без негараздів,

А щастя і удача буде у твоїх ніг!

***

Мороз щічки твої прикрашає,

А народ Хрещення зазначає.

Ти сама молитву прочитай,

І водичку освячену

На свято попивай!

***

Сам Господь в цей день хрестився.

Я побажаю, щоб світ на краще змінився.

Життя твоя з кожним днем ​​поліпшувалася,

І все у тебе завжди виходило!

Нагадаємо, купання в ополонці є головною традицією свята. У зв’язку з цим Факти ICTV підготували список місць, де купатися у Києві на Водохреща 2020.