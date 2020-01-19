19 січня – Хрещення Господнє, яке ще називають Богоявлення, Водохреща або Йордан.

У цей день Іван Хреститель хрестив Ісуса в річці Йордан. Під час обряду на Спасителя зійшов Святий Дух у вигляді голуба.

На Водохреща пірнають в ополонки та освячують йорданську воду, яка має цілющу силу.

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Крім цього, 19 січня відзначають Всесвітній день снігу (третя неділя січня), який створено для популяризації зимових видів спорту.

Іменини 19 січня відзначають Андрій, Іван, Лаврентій, Лідія, Марія та Феофан.

Народні прикмети на 19 січня:

Повний місяць на Водохреща – до повені.

Зоряна ніч у цей день – до урожаю горіхів та ягід.

На Богоявлення йде лапатий сніг – рік буде врожайний.

Ясна і холодна погода – до посушливого літа, якщо сніжна і похмура – до рясного урожаю.

Під час освячення води йде сніг – добре роїтимуться бджоли.

Що не можна робити 19 січня:

Заборонено працювати, особливо прати, бо раніше робили це у відкритих водоймах, а вода цього дня, вважається, освячується самим небом.

Займатися рукоділлям – шити та вишивати.

Не можна сваритися та плакати.

Давати гроші в борг.

Перед купанням в ополонці та після вживати алкоголь.

Залишати взуття за порогом – весь рік хворітимете.

Подавати на стіл парну кількість страв – традиційно ставлять сім або дев’ять.

Не можна ворожити – останній день святкових ворожінь завершується 18 січня.

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