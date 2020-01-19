Водохреща відзначатимуть 19 січня, бо згідно з історією свята в цей день хрестився Ісус у річці Йордан.
Прикмети на Водохреща
- Під час купання в ополонці потрібно дивитися на схід. Згідно з прикметою, якщо дивитися на захід нібито можна укласти угоду з дияволом.
- На Водохреще вся вода вважається цілющою. Навіть якщо залишити її на підвіконні в ніч з 18 на 19 січня, то вода буде хрещеною.
- Якщо людина прийме хрещення в цей день, то буде щаслива все життя.
- Сни у водохресну ніч – віщі.
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Заборони на Водохреща
- Заборонено вживати спиртне.
- Заборонено в’язати, шити, прибирати і працювати.
- Не можна прати, адже так ви можете осквернити воду, яка стає цілющою в цей день.
- Заборонено занурюватися у воду без сповіді і причастя. Також купатися потрібно лише з чистими помислами.
- Не можна завантажувати себе поганими думками, лихословити і кричати.
- Також не можна плакати в цей день. Згідно з прикметою, тоді плакати будеш весь рік.
До слова, православні українці вірять, що купання в ополонці в день Хрещення Господнього позбавляє від хвороб на цілий рік. Факти ICTV писали про 10 порад, як купатися на Водохреща.