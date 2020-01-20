$65 тис. на покупки: в мережі з’явилась “вакансія мрії”

Керівництво інтернет-магазину OnBuy.com заплатить $45 тис. своєму ідеальному покупцеві за покупки на власному сайті.

У списку товарів – електроніка, одяг, косметика, іграшки, продукти харчування та напої.

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До обов’язків входить написання звітів, перегляд товарів та здійснення щоденних покупок. На це компанія видає $65 тис. Головною вимогою є встигнути витратити за рік цю суму коштів на сайті.

– Уявіть, що зможете купити все, що хочете. Ваша щоденна роль полягає у покупці продуктів на сайті OnBuy.com та перегляду різних товарів та послуг.

Це як бути однією із сім’ї Кардашян, тільки з більш гнучким графіком, – сказав Кас Патон, власник ресурсу.

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