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Факти / Lifestyle

$65 тис. на покупки: в мережі з’явилась “вакансія мрії”

Керівництво інтернет-магазину OnBuy.com заплатить $45 тис. своєму ідеальному покупцеві за покупки на власному сайті.

У списку товарів – електроніка, одяг, косметика, іграшки, продукти харчування та напої.

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До обов’язків входить написання звітів, перегляд товарів та здійснення щоденних покупок. На це компанія видає $65 тис. Головною вимогою є встигнути витратити за рік цю суму коштів на сайті.

– Уявіть, що зможете купити все, що хочете. Ваша щоденна роль полягає у покупці продуктів на сайті OnBuy.com та перегляду різних товарів та послуг.
Це як бути однією із сім’ї Кардашян, тільки з більш гнучким графіком, – сказав Кас Патон, власник ресурсу.

Раніше Факти ICTV розповідали, що в Швеції з’явилася вакансія нероби.

Джерело: The Sun

Фото: Dreamstime

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