Картинка є, а сюжет незрозумілий: чоловік з вадами слуху судиться з Pornhub

У США Ярослав Суріс, який має вади слуху, заявив, що він незадоволений послугами Pornhub.

За його словами, він користується преміум-акаунтом, проте не може зрозуміти частину тексту через відсутність субтитрів. Це і стало причиною позову американця проти Pornhub.

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Він зазначає, що це обмежує його права. Чоловік посилається на федеральний закон про громадян США з обмеженими можливостями.

Суріс вимагає створити субтитри в усіх роликах, а також компенсацію за моральну шкоду.

Віце-президент Pornhub Корі Прайс, зазначив, що на сайті є спеціальний розділ відео з субтитрами. Там знаходиться 410 роликів.

Раніше Факти ICTV писали, що у 2019 році Україна знову опинилася на 16 місці за кількістю переглядів на сайті Pornhub, обігнавши Таїланд, Росію та Швецію.

Фото: pornhub