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Факти / Lifestyle

Найдепресивніший день року: що таке голубий понеділок

Блакитний понеділок відрізняється від інших днів депресивним настроєм, невдалими рішеннями, низьким рівнем мотивації та загальною тривожністю.

Цьогоріч найдепресивніший день року припадає на 20 січня, цей день ще називають блакитним понеділком.

– Для визначення дати блакитного понеділка враховують кілька факторів: погоду, рівень витрат (зокрема, різницю між боргом та платоспроможністю), кількість часу від Різдва, тривалість сонячного дня, – йдеться у поясненні фахівців.

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Ця дата не обов’язково має бути третім понеділком січня, хоча здебільшого так і буває. Кілька разів блакитний понеділок припадав на кінець січня.

До речі, на думку вчених, відмова від жирної і солодкої їжі також знижує симптоми депресії.

Джерело: Sky News

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