Блакитний понеділок відрізняється від інших днів депресивним настроєм, невдалими рішеннями, низьким рівнем мотивації та загальною тривожністю.

Цьогоріч найдепресивніший день року припадає на 20 січня, цей день ще називають блакитним понеділком.

– Для визначення дати блакитного понеділка враховують кілька факторів: погоду, рівень витрат (зокрема, різницю між боргом та платоспроможністю), кількість часу від Різдва, тривалість сонячного дня, – йдеться у поясненні фахівців.

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Ця дата не обов’язково має бути третім понеділком січня, хоча здебільшого так і буває. Кілька разів блакитний понеділок припадав на кінець січня.

До речі, на думку вчених, відмова від жирної і солодкої їжі також знижує симптоми депресії.