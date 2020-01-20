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Погода в Україні на 20 січня (КАРТА)

Синоптики прогнозують 20 січня в Україні хмарну з проясненнями погоду. Опади на території країни не очікуються.

У західних регіонах температура вдень 1…4, вночі -4…-2.

Читайте: У Київ йде похолодання – коли чекати морозів до -20

На Півночі, Сході і в Центрі України також буде хмарно з проясненнями. Вдень -1…2, вночі -1…-5.

У південних областях вдень повітря прогріється до 2, а вночі очікуються заморозки до -4.

До слова, синоптик Наталя Діденко прогнозує, що снігопади прийдуть в Україну не раніше ніж за тиждень – з 24 січня

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