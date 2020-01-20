Прикмети у високосний рік 2020 стануть корисною інструкцією, як спокійно пройти цей період і не нажити проблем. Часто його асоціюють з бідою, і тому заборони у високосний рік 2020 допоможуть попередити негативні ситуації.

Високосний рік вважається категорично невідповідним періодом для більшості починань, але чому так відбувається – достовірно невідомо.

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Факти ICTV розібралися, що не можна робити у високосний рік 2020 і які є прикмети.

Заборони у високосний рік 2020:

продавати тварин або заводити нових;

вінчатися і одружуватися;

починати власну справу;

змінювати роботу;

купувати житло;

вагітніти і народжувати дітей;

розповідати комусь про свої справи і плани;

висаджувати і сіяти.

Прикмети у високосний рік 2020:

у високосний рік не можна нічого купувати на смерть, інакше вона скоро настане.

собаки виють – не до добра. Якщо ви почули їх виття, тоді скажіть: Вся сім’я при мені (імена членів вашої сім’ї). Амінь.

не можна підбирати з землі круглі предмети – не до добра.

не можна збирати гриби і траву, особливо на Івана Купала, який проходить 6 липня. Прийшовши в ліс, треба вимовити: Високосний рік, залиш собі погане, а мені дай взяти дороге. Амінь.

вагітним не можна стригти волосся.

якщо дитина народиться 29 лютого, в документах про народження рекомендується записати 28 лютого або 1 березня.

у високосний рік не можна колядувати.

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