Високосний рік асоціюють з нещастям. Також вважається, що у цей рік краще не виходити заміж і не заводити дітей. Факти ICTV розібралися, що таке високосний рік і чому так називається.

Що таке високосний рік?

Період повного обертання Землі навколо Сонця становить 365 днів і шість годин. Цей період часу називається календарним роком.

Шість годин у календарі не враховуються, і через це за чотири роки накопичується додаткова доба. Тож раз на чотири роки в лютому з’являється 29 число.

Останній раз 29 лютого було у 2016 році.

Чому високосний рік так називається?

У часи Юлія Цезаря перший день кожного місяця називали календами, сьомий – нонами, а п’ятнадцятий – ідами.

Щоб ввести високосний рік, Юлій Цезар додав один день між шостим і п’ятим днем перед календами, тобто між 23 і 24 лютого. Цей додатковий день був названий “другим шостим днем до березневих календ” – “bis sextus dies ante calendas martias”, тому рік, коли додавався такий день, назвали bissextus – високосний.

Легенда про високосний рік

Високосний рік називають ім’ям Касьяна. Він був дуже ледачим селянином. Бога обурила поведінка Касьяна, коли той прямував до раю.

Касьян відмовив у допомозі селянину, який не міг витягнути віз з бруду, тому Бог покарав його.

Він сказав, що люди згадуватимуть про нього тільки раз на чотири роки, коли в їхньому житті буде багато нещастя. Тому високосний рік асоціюють з бідою.

До слова, на Новий рік варто враховувати особливості символу року. Раніше Факти ICTV розповідали, що не можна дарувати на Новий рік 2020.